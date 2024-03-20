Генсек РФС: отрицаю вариант, при котором Карпин поймёт, что задолбался в сборной России | Источник: Чемпионат.com

— Вы говорили, что в марте планируете обсудить с Карпиным продление контракта со сборной России, который истекает в августе. Появилось понимание по этому вопросу?

— Я специально перед интервью у него уточнил: «Не изменилась ли наша позиция, что мы по-прежнему дружим и заинтересованы в сотрудничестве друг с другом? Для нас же это технический вопрос, из которого просто не надо делать политику?» Он ответил: «Абсолютно». Мы в полном взаимодействии, мы смотрим в одну сторону. РФС полностью удовлетворён его работой.

— Значит, контракт будет продлён?

— Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Я не пытаюсь его защитить, но на деле так и есть. Просто посмотрите за его логистикой. Думаю, что Дюков и Карпин переговорят как работник и работодатель, и всё. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две.

— Вы чувствуете, что он всё ещё заинтересован работать со сборной?

— Да.

— Но он выглядит уставшим.

— Он очень устал. Но стоит ему отдохнуть день-два, и всё стабилизируется. Карпин — фанатик футбола, он обожает работать в клубе и сборной. Он говорил мне, что не ожидал, что в сборной работать так круто. При этом Валерий Георгиевич попал в неё в самый сложный период в её истории. Нагрузку, которая ему достаётся, нельзя сравнить даже с той, которую получали другие многоуважаемые тренеры, совмещавшие посты. Ему нужно дополнительно мотивировать игроков, отвечать на не всегда понятные вопросы, а ещё и с логистикой тяжело.

— У вас есть план на случай, если одним утром он проснётся и поймёт, что задолбался?

— Планы всегда есть. Но если он проснётся с такой мыслью, тогда и будем обсуждать.

— Вы верите в такое развитие событий?