Российские футболисты впервые с момента отстранения проведут матч с европейской командой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в четверг проведет товарищеский матч с командой Сербии. Эта игра станет для россиян первой против европейского соперника с момента отстранения от международных турниров.

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск. Сборная России впервые проведет матч в новой форме. 10 марта она была представлена на Международной выставке-форуме «Россия». Техническим партнером выступила отечественная компания Jogel, с 2008 года сборная России играла в экипировке Adidas.

Перед началом матча гимн России исполнит Пелагея. Также с песней «Родина-мать» выступит Григорий Лепс, запланировано выступление участника Евровидения SEVAK с детским хором и сербского исполнителя Марко Радиновича, который вместе с болельщиками исполнит песню «Катюша». Также ожидаются автограф-сессии с бывшими футболистами сборной Сербии Милошем Красичем, Данко Лазовичем, Огненом Короманом и экс-игроками команды России Дмитрием Сычевым, Павлом Погребняком и Евгением Алдониным.

В среду сборные России и Сербии провели открытые тренировки для журналистов. В составе российской команды в тренировке не принял участия полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой. Как сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, футболист покинул расположение национальной команды из-за повреждения голеностопа. Ранее стало известно, что из-за травмы встречу пропустит защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Карпин также отметил, что этот матч будет особенным для российской команды. «Возможно, самый сильный соперник с момента отстранения. Если говорить о географическом принципе, то это неважно, может приехать команда из Латинской Америки сильнее Сербии, поэтому так бы не разделял. Но однозначно, что сборная Сербии — самый сильный соперник, с которыми мы встречались за последнее время», — сказал тренер.

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин тоже отметил важность предстоящей встречи. «Сборная Сербии — сильная команда, футболисты играют в ведущих клубах Европы. Надеюсь, что будет интересно завтра. Можно сказать, что это особенный матч», — подчеркнул футболист.

«Сборная России не потеряла в качестве»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович на пресс-конференции отметил, что его подопечных ждет серьезный матч. «То, что сборная не играла два года, никак не повлияло на качество команды, — сказал он журналистам. — Мы играем против сильной сборной, будет серьезный матч. К сожалению, Душан Влахович и Никола Миленкович не смогли приехать, это для меня разочарование. Но есть другие футболисты». Стойковичу задали вопрос, на какие сборные из числа участников чемпионата Европы 2024 года похожа команда России. Он считает, что есть схожесть с англичанами и датчанами. «По видео мы видим, что Валерий Карпин формирует современную игру по схеме 4−3−3», — сказал он.

Капитан сборной Сербии и полузащитник турецкого «Фенербахче» Душан Тадич отметил среди российских игроков полузащитника «Монако» Александра Головина. «Мы посмотрели видео с последними играми сборной России, — сказал Тадич журналистам. — Это прекрасная команда как индивидуально, так и командно. Они хотят доказать свою состоятельность, они завтра ее покажут, это сильная команда. В команде есть такие отличные игроки, как Александр Головин. Нам предстоит серьезное испытание».

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В последний раз сборная России играла с европейской командой 14 ноября 2021 года, тогда подопечные Валерия Карпина на выезде уступили хорватам (0:1) в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Последняя игра с командой Сербии датирована 18 ноября 2020 года, тогда россияне на выезде уступили со счетом 0:5 в матче Лиги наций. Последняя победа российской команды над сербами датирована 3 сентября 2020 года, тогда она в Москве победила со счетом 3:1.

Руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева сообщила ТАСС, что на матче сборных России и Сербии впервые опробуют приложение для тифлокомментариев. Игру в таком формате прокомментируют актриса Ирина Безрукова и комментатор Владимир Стогниенко. «Владимир Стогниенко не является тифлокомментатором, но он проведет специальную работу, чтобы его речь была понятна незрячим. А Безрукова является профессиональным тифлокомментатором, поэтому может получиться такой тандем», — отметила Дмитриева.