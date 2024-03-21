Что нужно знать о сборной Сербии. Главные звезды, тренер и стиль игры

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с сербами. Это большое событие: в последний раз мы играли с европейской командой почти три года назад — в ноябре 2021-го рубились за прямой выход на ЧМ-2022 в хорватском «бассейне».

Больше всего радует уровень соперника. У сборной Сербии не задается на крупных турнирах (ни одного выхода в плей-офф), но по статусу и именам она запросто превосходит условных швейцарцев. Тем более на игру в Москве привезут почти всех звезд, поэтому стоит познакомиться с командой поближе.

Основа сборной: два Милинковича-Савича, несостоявшаяся звезда «Реала», бывший герой «Аякса» и Митрович

«Почти всех звезд» потому, что точно не сыграет форвард Душан Влахович. Официально объявлено, что игрок «Ювентуса» пропустит весь мартовский сбор из-за повреждения. Участие в игре со сборной России также не примут Алекса Терзич из «Зальцбурга» и Матия Настасич из «Мальорки». Но и без них состав сербов впечатляет.

Футбол Товарищеские матчи 2024 21.03.2024, 20:00 Россия - Сербия -

Вероятно, на острие Влаховича заменит Александар Митрович — бывшая гроза чемпионшипа в составе «Фулхэма», которая сейчас играет в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». К нему у главного тренера особенная любовь, о чем Драган Стойкович сказал перед ЧМ-2022: «Я слышал, что он был на костылях. Даже если ему отрубят голову или лишат ноги, он поедет на чемпионат мира». Сейчас же форвард клепает голы с передач россиянина Малкома: уже забил 31 мяч в 35 матчах (а еще у него восемь ассистов). Что интересно, так это рекордная серия «Аль-Хиляля», которая продолжается по сей день: 29 побед кряду. Это мировой рекорд, ранее он принадлежал валлийскому «Нью-Сейнтсу» (27 побед подряд).

Александар Митрович

Ковать успех помогает, возможно, даже еще более звездный игрок, чем Митрович, — Сергей Милинкович-Савич. По всем параметрам Сергей казался идеальным полузащитником: габаритный, техничный, интеллектуал и харизматик. Он мог усилить любой клуб мира, но, как мы знаем, уехать из «Лацио» в гранд крайне тяжело. Президент клуба был готов расстаться (или делал вид) с игроком только за сумасшедшую сумму. В итоге Милинкович-Савич в 28 лет уехал к саудовцам, а из евротитулов у него только Кубок и два Суперкубка Италии. Сомнительно, что мы в будущем увидим его в рядах лидеров АПЛ или Ла Лиги.

Зато европейцы могут воочию посмотреть на игру другого Милинковича-Савича — Вани. Это родной брат Сергея, ему 27 лет, он вратарь «Торино» и в прошлом сезоне добывал победы вместе с Алексеем Миранчуком. Некоторое время Ваня даже числился в «Манчестер Юнайтед». Планировалось, что кипера погоняют по арендам, а там он может и дорасти до первой команды. Но в 2015-м Милинкович-Савич не получил разрешения на работу в Великобритании (там строгие бюрократические процедуры) и транзитом через «Легию» пробился в основу туринского клуба.

С капитанской повязкой сербов, предположительно, выведет Душан Тадич. Он знаком многим как важная часть «Аякса» — 2018/19, который дошел до полуфинала ЛЧ, а олдовые фанаты АПЛ могут помнить его по игре за «Саутгемптон». Серб тогда царил на позиции «ложной девятки» и раздавал магические передачи левой ногой. Показатель крутизны полузащитника: в пяти сезонах подряд он выбивал 10+10 в чемпионате Нидерландов. Прошлым летом 35-летний Душан уехал в «Фенербахче», и там он тоже в порядке: 8+11 в лиге. Парадоксально, но после ухода серба амстердамцы поплыли и проводят худший сезон за полвека.

В сербской команде есть еще один человек с магической левой — Филип Костич. В сезоне-2021/22 его признали лучшим игроком победной для «Айнтрахта» Лиги Европы, а через пару месяцев он переехал в «Ювентус». Игроки плана Костича никогда не теряются в футболе Аллегри: Филип действует на позиции классического вингера, его игра основана на высококлассных подачах с фланга в штрафную. Столь небольшой набор качеств вполне устраивает тренера «Юве» — с другой стороны, лучше тренировать один прием тысячу раз, чем тысячу приемов по одному разу.

Филип Костич

Не отходя от серии А: в состав «Милана» затесался самый перспективный форвард конца десятых — Лука Йович. Сезон-2018/19 за «Айнтрахт» с 27 голами стал прорывным для серба, поэтому его вне очереди ухватил мадридский «Реал». Перес видел в нападающем замену Бензема, но Карим, почуяв неладное, доигрался до «Золотого мяча», а Лука зачах в испанской столице. Сейчас он пробует перезапустить карьеру в «Милане» и хорошо чувствует себя в роли джокера: восемь голов за 971 минуту (в среднем 121 минута на результативное действие).

В составе есть еще несколько интересных имен. Например, наша братия из РПЛ (Гайич из ЦСКА, Эракович из «Зенита», Бабич из «Спартака»), а также талантливый технарь Самарджич из «Удинезе». Что интересно, так это минимальное присутствие футболистов из местного чемпионата. Всего лишь пара футболистов от «Црвены Звезды» и «Партизана» суммарно.

Драган Стойкович

Стойкович: самый успешный период в истории сборной и сравнения с Клоппом

Тренирует команду Драган Стойкович, у которого в качестве игрока более 80 матчей за сборную Югославии и участие с ней на ЧМ-1998 в роли капитана (во Франции югославы в ⅛ финала). На клубном уровне он выиграл ЛЧ с «Марселем», но по большей части во Франции он лечил болячки. Тренерская история у Стойковича экзотическая: шесть лет отработал в японском «Нагоя Грампус» и пять лет в ныне расформированном «Гуанчжоу Сити». Из более-менее известных игроков в китайскую команду заезжал только израильтянин Эран Захави.

Сборную Драган принял перед стартом квалификации на ЧМ-2022 — и сразу преобразил команду: за год проиграл лишь японцам в товарняке и обыграл португальцев в официальном матче. Сербы вполне спокойно прошли отбор, но в Катаре показали отвратительную игру в защите — восемь пропущенных в трех матчах и вылет на групповой стадии. Такой стиль не удивил сербских зрителей: философию Стойковича многие сравнивали с хеви-металом Юргена Клоппа. Серб ставит на безбашенную игру впереди и находит место в схемах для каждой звезды.

Преимущественно сборная играет в формации 3−4−2−1 (иногда может перестроиться на двух нападающих). Драган — безоговорочный фанат текущей схемы, двух центральных защитников он использовал только в двух товарищеских матчах. Во-первых, с тремя защитниками у ворот намного надежнее. Во-вторых, развязываются ноги у номинальных латералей, а это всегда плюс два игрока у чужой штрафной.

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У Драгана внушительная статистика со сборной: 20 побед в 35 матчах, 71 забитый мяч. К достижениям недавно добавился первый выход сербов на чемпионат Европы. Но у некоторых до сих пор есть вопросы к тренеру. Недавно Неманья Видич в открытую раскритиковал федерацию за контракт Стойковича: «Я узнал, что за два года тренеру и его штабу выплатили 16 млн евро. Это 8 млн в год. Я не говорю о тренерских качествах, только о системе. Если мы приглашаем тренеров, работавших в Китае и Японии, и платим им такие деньги, то что будет, когда Стойкович уйдет, а мы должны будем пригласить того, кто работал в одной из пяти топ-лиг?».

Сам Драган кайфует от работы со сборной: хорошая зарплата, талантливое поколение и внушительные результаты. Наверное, лучшие в новейшей истории сборной Сербии.

«Я не тот человек, который позволяет давлению одержать верх надо мной перед матчем, — мне нравится сохранять спокойствие. Таковым было мое мышление, когда я был футболистом, и это то, что я пытаюсь донести до своих игроков. Я призываю их не позволять давлению одолеть их, потому что это контрпродуктивно. Есть еще положительное давление, которое побуждает выкладываться на 100 процентов во время матча, но на отрицательное давление не стоит обращать внимания», — философствовал Стойкович.