Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Футбол. Сборные
20.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
13
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
20.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
13
2023
Польша
Латвия
20
2023
Ирландия
Новая Зеландия
11
2023
Австрия
Германия
20
2023
Россия
Куба
80
2023
Кипр
Литва
10
2023
Германия
Турция
23
2023
Греция
Новая Зеландия
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:44 (мск), источник: БЕЛТА

Матч футбольных сборных Беларуси и Черногории рассудят турецкие арбитры

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси откроют новый сезон спаррингом с командой Черногории в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
ЧерногорияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встречу, которая пройдет на поле стадиона «Мардан» в Анталье, будет судить турецкая бригада арбитров во главе с Кадиром Сагламом. Это будет пятая встреча национальных сборных Беларуси и Черногории, в двух предыдущих матчах побеждали черногорцы и две игры завершились вничью. Белорусы забили всего один мяч, пропустив четыре. Сейчас в рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 98-е место, Черногория находится на 72-й позиции.

К сегодняшнему поединку под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера готовились 24 игрока:

вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Пахтакор» Ташкент, Узбекистан), Федор Лапоухов («Динамо», Минск);

защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Данила Нечаев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Сергей Карпович («Неман», Гродно);

полузащитники — Валерий Бочеров («Урал», Екатеринбург, Россия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Кирилл Капленко («Балтика», Калининград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Артем Шуманский («Арис», Кипр), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия);

нападающие — Илья Черняк («Динамо», Минск), Егор Карпицкий («Крылья Советов», Самара, Россия), Денис Лаптев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арука», Португалия).

После встречи с черногорцами белорусы перебазируются на Мальту, где 26 марта проведут встречу с национальной сборной этой страны. Сборная Мальты сегодня примет на своем поле словенцев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь