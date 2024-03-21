Матч футбольных сборных Беларуси и Черногории рассудят турецкие арбитры

Встречу, которая пройдет на поле стадиона «Мардан» в Анталье, будет судить турецкая бригада арбитров во главе с Кадиром Сагламом. Это будет пятая встреча национальных сборных Беларуси и Черногории, в двух предыдущих матчах побеждали черногорцы и две игры завершились вничью. Белорусы забили всего один мяч, пропустив четыре. Сейчас в рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 98-е место, Черногория находится на 72-й позиции.



К сегодняшнему поединку под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера готовились 24 игрока:



вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Пахтакор» Ташкент, Узбекистан), Федор Лапоухов («Динамо», Минск);



защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Данила Нечаев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва, Россия), Сергей Карпович («Неман», Гродно);



полузащитники — Валерий Бочеров («Урал», Екатеринбург, Россия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Кирилл Капленко («Балтика», Калининград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Артем Шуманский («Арис», Кипр), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия);



нападающие — Илья Черняк («Динамо», Минск), Егор Карпицкий («Крылья Советов», Самара, Россия), Денис Лаптев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арука», Португалия).



После встречи с черногорцами белорусы перебазируются на Мальту, где 26 марта проведут встречу с национальной сборной этой страны. Сборная Мальты сегодня примет на своем поле словенцев.