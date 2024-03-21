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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:54 (мск), источник: ТАСС

Матыцин посетит матч сборных России и Сербии по футболу

Встреча пройдет 21 марта в Москве.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

Встреча пройдет на 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

«Посещу матч Россия — Сербия. Буду болеть», — сказал Матыцин.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что на матче ожидается аншлаг.

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