Матыцин посетит матч сборных России и Сербии по футболу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

Встреча пройдет на 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

«Посещу матч Россия — Сербия. Буду болеть», — сказал Матыцин.