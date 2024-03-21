Матыцин посетит матч сборных России и Сербии по футболу
Встреча пройдет 21 марта в Москве.
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Встреча пройдет 21 марта в Москве.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетит товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу. Об этом Матыцин рассказал журналистам.
Встреча пройдет на 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.
«Посещу матч Россия — Сербия. Буду болеть», — сказал Матыцин.
Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что на матче ожидается аншлаг.