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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:51 (мск), источник: Sport24

Горшков: В матче с Сербией хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Сербией и поделился ожиданиями от игры.

Сербия
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Горшков: «В матче с Сербией хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков» | Источник: Sport24

— Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделает не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.

— В игре против Сербии ты можешь встретиться на поле с Тадичем, Митровичем и другими известными игроками. Чувствуешь в себе силы остановить их?— Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.

Сборные Сербии и России проведут товарищеский матч на стадионе «ВТБ Арена» в Москве сегодня, 21 марта. Начало — в 20:00 мск.

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