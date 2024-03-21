Горшков: В матче с Сербией хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков
Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Сербией и поделился ожиданиями от игры.
Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Сербией и поделился ожиданиями от игры.
— Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделает не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.
— В игре против Сербии ты можешь встретиться на поле с Тадичем, Митровичем и другими известными игроками. Чувствуешь в себе силы остановить их?— Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.
Сборные Сербии и России проведут товарищеский матч на стадионе «ВТБ Арена» в Москве сегодня, 21 марта. Начало — в 20:00 мск.