Горшков: В матче с Сербией хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков

— Сейчас идут теории, нам показывают их матчи. Тренерский штаб выделает не конкретного игрока, а всю команду. В этой игре хотим показать хороший футбол и порадовать болельщиков.

— В игре против Сербии ты можешь встретиться на поле с Тадичем, Митровичем и другими известными игроками. Чувствуешь в себе силы остановить их?— Конечно, любой игрок должен чувствовать свои силы и уверенность. Не нужно смотреть, кто перед тобой, просто нужно верить в себя, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.