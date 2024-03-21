Зырянов: Сербы — наши братушки, поэтому и согласились сыграть с Россией

«Сборная России встречается с европейской сборной — это событие. Мы давно не встречались с европейскими командами. Учитывая, что сербы наши братушки, как говорят, поэтому они и согласились. Наверное, ни одна другая европейская сборная не согласилась бы играть. Поэтому для России это неоценимо. Для нашей сборной матч с Сербией — это супер! И потрясающе для болельщиков», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.