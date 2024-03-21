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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: То, что сербы и русские братья, — не пустые слова, это человеческое братство

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой».

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Семак: то, что сербы и русские братья, — не пустые слова, это человеческое братство | Источник: Чемпионат.com

Специалист отметил братство русского и сербского народов.

«То, что сербы и русские братья, — не пустые слова, это братство не футбольное, а человеческое. Мы очень рады возможности провести товарищескую игру в Белграде», — приводит слова Сергея Семака официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Товарищеская встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится в субботу, 23 марта, во время перерыва в сезоне на матчи сборных. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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