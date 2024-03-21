Актер Милош Бикович посетит матч сборных России и Сербии по футболу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Актер Милош Бикович и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетят товарищеский матч сборных России и Сербии. Об этом ТАСС сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Милош Бикович и Эмир Кустурица посетят матч сборных России и Сербии по футболу», — сказал собеседник агентства.

Встреча пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

Перед началом матча гимн России исполнит Пелагея. Также с песней «Родина-мать» выступит Григорий Лепс, запланировано выступление участника Евровидения SEVAK с детским хором и сербского исполнителя Марко Радиновича, который вместе с болельщиками исполнит песню «Катюша». Также ожидаются автограф-сессии с бывшими футболистами сборной Сербии Милошем Красичем, Данко Лазовичем, Огненом Короманом и экс-игроками команды России Дмитрием Сычевым, Павлом Погребняком и Евгением Алдониным.