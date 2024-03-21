На матч между сборными России и Сербии по футболу продали все билеты
Товарищеская игра пройдет 21 марта в Москве и начнется в 20:00 мск.
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Товарищеская игра пройдет 21 марта в Москве и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Все билеты на товарищеский матч между командами России и Сербии по футболу проданы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
«Все билеты проданы», — сообщили в РФС.
Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.