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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Сербией

Сегодня, 21 марта, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Сербии.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Хлусевич, Осипенко, Сильянов, Волков, Ан. Миранчук, Глебов, Баринов, Головин, Тюкавин, Обляков.

Запасные: Лунёв, Максименко, Адамов, Горшков, Харин, Морозов, Кузяев, Зиньковский, Пиняев, Пруцев, Ал. Миранчук, Захарян, Черников, Чалов, Сергеев.

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.

Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

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