Перед матчем Россия — Сербия была проведена акция памяти Василия Уткина

Перед началом игры на стадионе был показан ролик с его комментариями. Также болельщики и участники матча почтили память Уткина минутой молчания и долгими аплодисментами.

Напомним, по данным некоторых источников, причина смерти Уткина — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб. Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов НТВ+. Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.