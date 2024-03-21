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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В РФС назвали дату товарищеского матча с Белоруссией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал дату товарищеского матча с командой Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РФС

Функционер отметил, что игра состоится 8 июня. Ранее о договоренности с белорусами сообщил глава РФС Александр Дюков. Он подчеркивал, что игра пройдет в Минске.

В марте у сборной России запланированы два товарищеских матча в Москве. 21 марта команда Валерия Карпина в Москве играет с Сербией. На момент публикации новости в матче перерыв, россияне ведут со счетом 2:0. Спустя четыре дня российская команда встретится с Парагваем.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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