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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 4:0.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: https://t.me/teamrussia

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:0 одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55) и Иван Сергеев (90+1). На 88-й минуте судья отменил гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна. На 21-й минуте с поля был удален защитник сербской команды Милан Гаич, выступающий за московский ЦСКА. Сергеев забил дебютный гол за сборную России. В конце матча на замену вышел защитник Евгений Морозов, для которого эта игра стала дебютной в составе национальной команды.

Перед встречей прошла минута молчания в память о журналисте Василии Уткине, о смерти которого стало известно 19 марта. Символический удар перед началом матча нанес российский и сербский актер Милош Бикович. Ранее в четверг Российский футбольный союз сообщил, что все билеты на игру проданы. Также сборную России на стадионе поддержали более 500 человек с ограниченными возможностями здоровья и пациенты московского хосписа «Дом с маяком». 21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.

25 марта команда России проведет еще один товарищеский матч в рамках мартовского сбора. Соперником россиян станет сборная Парагвая. Встреча также пройдет на «ВТБ-Арене».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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