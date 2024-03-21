Сборная России по футболу разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Источник: https://t.me/teamrussia

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:0 одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55) и Иван Сергеев (90+1). На 88-й минуте судья отменил гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна. На 21-й минуте с поля был удален защитник сербской команды Милан Гаич, выступающий за московский ЦСКА. Сергеев забил дебютный гол за сборную России. В конце матча на замену вышел защитник Евгений Морозов, для которого эта игра стала дебютной в составе национальной команды.

Перед встречей прошла минута молчания в память о журналисте Василии Уткине, о смерти которого стало известно 19 марта. Символический удар перед началом матча нанес российский и сербский актер Милош Бикович. Ранее в четверг Российский футбольный союз сообщил, что все билеты на игру проданы. Также сборную России на стадионе поддержали более 500 человек с ограниченными возможностями здоровья и пациенты московского хосписа «Дом с маяком». 21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна.

25 марта команда России проведет еще один товарищеский матч в рамках мартовского сбора. Соперником россиян станет сборная Парагвая. Встреча также пройдет на «ВТБ-Арене».