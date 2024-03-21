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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили Черногории в товарищеском матче

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси с поражения начали новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Черногория
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Сегодня в турецкой Анталии подопечные Карлоса Алоса Феррера уступили команде Черногории со счетом 0:2. В первой половине встречи немного активнее были черногорцы, которые сумели дважды поразить ворота Павла Павлюченко. На 27-й минуте игры белорусы ошиблись при выходе из обороны и Адам Марушич открыл счет, а за минуту до перерыва Никола Крстович удвоил преимущество. В самом начале второй половины матча белорусы провели быструю атаку, но мяч после удара Владислава Морозова прошел рядом со стойкой. Вскоре Морозов заработал пенальти, однако голкипер Милан Миятович сумел отразить удар Макса Эбонга.

Теперь белорусы отправятся на Мальту, где 26 марта встретятся с национальной сборной этой страны. Сегодня мальтийцы у себя дома принимают команду Словении.

Черногория
2:0
Первый тайм: 2:0
Беларусь
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