Белорусские футболисты уступили Черногории в товарищеском матче

Сегодня в турецкой Анталии подопечные Карлоса Алоса Феррера уступили команде Черногории со счетом 0:2. В первой половине встречи немного активнее были черногорцы, которые сумели дважды поразить ворота Павла Павлюченко. На 27-й минуте игры белорусы ошиблись при выходе из обороны и Адам Марушич открыл счет, а за минуту до перерыва Никола Крстович удвоил преимущество. В самом начале второй половины матча белорусы провели быструю атаку, но мяч после удара Владислава Морозова прошел рядом со стойкой. Вскоре Морозов заработал пенальти, однако голкипер Милан Миятович сумел отразить удар Макса Эбонга.



Теперь белорусы отправятся на Мальту, где 26 марта встретятся с национальной сборной этой страны. Сегодня мальтийцы у себя дома принимают команду Словении.