Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от сборной России

«Россия — отличная команда. Они использовали своё преимущество. Плюс было удаление — это ключевой момент.



Положительного выделить ничего не могу. Первые 20 минут мы играли неплохо, но до удаления. Тренировочная игра получилась хорошей для русских, но не для нас», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.