Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Польша
Эстония
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Уэльс
Финляндия
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Израиль
Исландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Босния и Герцеговина
Украина
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Греция
Казахстан
20
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
1-й тайм
Португалия
Швеция
00
Футбол. Сборные
22.03
Уругвай U21
Россия U21
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
22
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
20
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
40
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
11
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
21:00
Мальта
Словения
22
20:00
Россия
Сербия
40
20:00
Кипр
Латвия
11
20:00
Черногория
Беларусь
20
20.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
13
2023
Польша
Латвия
20
2023
Ирландия
Новая Зеландия
11
2023
Австрия
Германия
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о минувшем товарищеском матче с российской национальной командой (4:0).

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от сборной России | Источник: Чемпионат.com

«Россия — отличная команда. Они использовали своё преимущество. Плюс было удаление — это ключевой момент.

Положительного выделить ничего не могу. Первые 20 минут мы играли неплохо, но до удаления. Тренировочная игра получилась хорошей для русских, но не для нас», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь