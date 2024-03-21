Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии | Источник: Спорт-Экспресс

Долгожданный матч

Ровно 858 дней прошло с тех пор, когда сборная России в последний раз встречалась с командой из Европы. 28 месяцев, почти два с половиной года. Немыслимо, чтобы какая-либо сборная так долго не играла с соперниками со своего континента, но таковы уж обстоятельства сегодняшнего дня.

Неудивительно, что матч в четверг вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков. Хотя основная причина, разумеется, не в этом — в гости прилетел не кто-нибудь, а братская Сербия, с которой нашу страну на всех уровнях и в разных сферах жизни связывают тесные связи и подлинная дружба.

Причин заполнить стадион «Динамо» было много и помимо этого. Впервые в сезоне в расположение сборной приехали все наши легионеры-флагманы, а сама команда презентовала новую форму от российского бренда. Был и грустный повод: в последний раз на стадионе прозвучал голос Василия Уткина, памяти которого была посвящена минута молчания перед игрой.

Гости — без лидеров в основе

Сербия — отличный соперник для России не только из-за братских отношений, но и из-за ее уровня. Балканская команда занимает 32 место в рейтинге ФИФА, участвовала в минувшем чемпионате мира и давно отобралась на ближайший Евро. Конечно, болельщикам было любопытно взглянуть на нашу сборную на фоне такого оппонента, и сами футболисты имели серьезную мотивацию — уж куда интереснее играть с Сербией, чем с Кубой или Кенией.

Однако соперник вышел на матч не в оптимальном составе. По разным причинам в Москву не прилетели Влахович, Миленкович, Максимович, Илич, Гудель и Настасич, а главный тренер сербов Драган Стойкович еще и оставил в запасе многих лидеров: Митровича, Самарджича, Ваню и Сергея Милинкович-Савичей.

К удивлению, и Валерий Карпин решил не выпускать в основе всех звезд. Даже из двух Миранчуков главный тренер сборной России выбрал не того, кто играет в «Аталанте»; да и Захарян с Кузяевым остались на скамейке. Уже не в первый раз в сборной в роли правого вингера выступил Обляков, а в центре обороны оказался Сильянов.

Ключевое удаление Гайича

Схема у нашей команды осталась прежней — 4−3−3. Правда, без мяча она мутировала в 5−4−1 за счет смещения Глебова в центр защиты, и это любопытный ход: в «Ростове» Карпин регулярно применяет его с прошлого года, но в сборной — разве что фрагментарно. И, кажется, сербы к этому были не готовы.

Тут стоит оговориться, что и команда Стойковича вышла в экспериментальном сочетании — в отборочном цикле Евро-2024 она часто использовала тройку центральных защитников, а тут решила отразить тактику сборной России. Получалось не очень: до Йовича на острие мяч долго не доходил, а в обороне защитники гостей не успевали за реактивным Тюкавиным и компанией из-за высокой линии обороны.

Правда, именно сербы создали первый опасный момент в матче, когда Живкович бил в дальний угол на 8-й минуте. Но родился этот эпизод из-за ошибки Волкова с Сильяновым на противоположном фланге, а не из созидательных действий балканцев.

Россия же выбрала простейшую, но эффективную тактику забросов за спину, которая отлично работала при наличии на поле Головина. Идеальная и своевременная передача хавбека «Монако» на Хлусевича фактически предопределила исход встречи: Гайич зацепил Даниила за футболку в своей штрафной, лишая его возможности забить. Турецкий арбитр Арда Кардешлер сначала зафиксировал офсайд, но после поправки ВАР изменил решение на красную карточку для защитника ЦСКА и пенальти. Антон Миранчук не промахнулся.

Двойной выстрел Миранчуков

Сербам пришлось экстренно перегруппировываться, и сделали они это за счет других футболистов РПЛ: Зделар опустился в оборону, Эракович перешел на фланг, а сама команда переключилась на 4−4−1 и опустила линию защиты. Из-за этого России стало чуть сложнее конструировать атаки, но довольно быстро она нашла лазейку. Ключевую роль вновь сыграл блестящий Головин: его воздушная подача со штрафного привела к голу Осипенко.

Счет 2:0 расслабил нашу сборную. Все получалось: игра давалась, результат сам шел в руки, оппонент едва дышал. Но сербы не просто так вышли на Евро: даже в меньшинстве они успели создать пару моментов до перерыва, однако в одном из них мяч отразил Сафонов, а в другом Гачиновичу не удался удар ножницами.

В перерыве Карпин выпустил на поле Горшкова и Алексея Миранчука. С заменами тренер попал в точку: на 55-й минуте первый прострелил с фланга, а второй замкнул передачу. Оба брата Миранчука впервые отличились в одном матче сборной.

Блестящий Захарян и гол Сергеева

Россия должна была забить и больше: еще до гола Алексея Миранчука Головин едва не заставил Младеновича срезать в свои ворота, а Сергеев после выхода на замену попал в штангу (в том эпизоде выручил Петрович). Блестяще финальный отрезок провел Захарян: Арсен явно соскучился по любимым болельщикам и родному стадиону. Хавбек «Реала Сосьедад» мог отличиться трижды: сперва просто опасно пробил, затем сотряс перекладину, а на 89-й минуте его гол отменили из-за сомнительного офсайда у Сергеева.