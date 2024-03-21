Карпин: если бы не удаление, было бы лучше. Никакой информации не получили | Источник:

«Если бы не удаление, было бы лучше. Не факт, что было бы лучше с точки зрения результата. Но информации получили бы больше. Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.