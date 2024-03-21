Губерниев: жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты

«Жалко, что матч Россия — Сербия по сути продолжался до 20-й минуты. Когда удалили Гайича. И тут даже не обвинишь никого. Разве что самого Гайича. Он старался по-дружески аккуратно сфолить. Но в мяч даже не пытался сыграть. А это красная при явной возможности забить у соперника.



Но давайте наших всё же похвалим!!! 4 забили!!! Не пропустили. Полный стадион.



Понравился Захарян. И, разумеется, Головин. Объективно он — чуть другой уровень», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.