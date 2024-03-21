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21 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Восхищаться нечем»: Карпин оценил разгром сербов и игру «легионеров»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что для него было бы намного лучше, если бы футболисты сборной Сербии не остались в меньшинстве в середине первого тайма товарищеского матча с россиянами, а играли бы в полном составе.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Пресс-служба сборной России

Встреча, прошедшая в четверг в Москве на стадионе имени Льва Яшина, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55) и Иван Сергеев (90+1). Сербы играли большую часть матча в меньшинстве после удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА на 21-й минуте.

«Глобально понятно, что удаление сыграло большую роль. Концовка первого тайма не понравилась. После 2:0 и в большинстве чуть расслабились. Сто процентов, для меня было бы лучше, если бы удаления не было. Возможно, с точки зрения результата могло быть и хуже, но с точки зрения получения информации было бы интереснее сыграть с таким соперником и проверить свои силы. Информации не получили. По результату все счастливы и довольны», — сказал Карпин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном канале сборной России в YouTube.

«Персонально никого выделять не хочу. Если делать анализ игры, то стоит анализировать только первые 20 минут до удаления, но не думаю, что это будет правильно. Больше всего понравился настрой, желание. После перерыва футболисты услышали нас и вышли играть, как будто счет 0:0 и соперники в равных составах», — добавил тренер.

Также Карпин отметил, что выступающий за «Монако» Александр Головин, капитан сборной в матче с сербами, сейчас является одним из лучших футболистов страны, но вполне возможно, что он мог достигнуть такого уровня не только в европейском чемпионате, но и если бы остался в России.

«Я бы не делал разделения в сборной между легионерами и нет. Головин прибавил не только потому, что играет в европейском чемпионате, но и с возрастом игроки становятся лучше, развиваются. Головин точно один из лучших наших игроков, если не лучший. Но, возможно, он бы так же развился и в российском чемпионате. По остальным легионерам пока не стоит делать выводов, они вышли во втором тайме против десятерых. Восхищаться пока нечем», — сказал Карпин.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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