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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Италии победили команду Венесуэлы в товарищеском матче

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Италии одержали победу над командой Венесуэлы в товарищеском матче в США.

Италия
ВенесуэлаТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 2:1 в пользу четырехкратных чемпионов мира. У победителей дубль оформил нападающий «Дженоа» Матео Ретеги (40-я и 81-я минуты). У венесуэльцев отличился Дарвин Мачис (43), а экс-футболист «Рубина», ЦСКА и «Зенита» Саломон Рондон не смог реализовать пенальти на 3-й минуте матча.

Другой участник финальной части Евро-2024 сборная Словении не смогла переиграть в четверг на выезде команду Мальты — 2:2. У словенцев мячи забили Андраж Шпорар (28) и Беньямин Шешко (81). У хозяев отличились Мэтью Гийомье (54) и Стефен Пизани (58).

Венесуэла
1:2
Первый тайм: 1:1
Италия
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