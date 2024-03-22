Футболисты сборной Италии победили команду Венесуэлы в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в четверг на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 2:1 в пользу четырехкратных чемпионов мира. У победителей дубль оформил нападающий «Дженоа» Матео Ретеги (40-я и 81-я минуты). У венесуэльцев отличился Дарвин Мачис (43), а экс-футболист «Рубина», ЦСКА и «Зенита» Саломон Рондон не смог реализовать пенальти на 3-й минуте матча.