Игра России и Сербии, какой ее не показали по ТВ. После этого выход из ФИФА будет абсурдом

Россия — Сербия — 4:0, репортаж с матча сборной на стадионе Динамо имени Льва Яшина: фото, фанаты, Василий Уткин | Источник: Чемпионат.com

Удивительное дело! Ещё недавно товарищеские матчи воспринимались, как что-то второстепенное. Теперь же — крайне желанное. Билеты на матч Россия — Сербия сметали моментально, как только в продажу поступала очередная порция. В результате стадион «Динамо» впервые за долгое время оказался заполнен.

Тут напрашивалось утверждение, что РФС ошибся с местом проведения матча. Возможно, могли бы собраться и полные «Лужники». Генсек РФС Митрофанов рассказал нам, что главная арена России рассматривалась, но провести на ней матч не получилось из-за «нормативных документов».

Стадион «Динамо» был заполнен | Источник: Чемпионат.com

Перед стадионом уже за час до матча стало шумно. На большой площадке между стадионом и метро можно было стоять, а начнёшь обходить арену сбоку — и уже не остановишься. Полиция сразу настаивала: «Проходите-проходите». Кажется, все немного отвыкли от такого ажиотажа.

Перед матчем самая трогательная часть — прощание с Василием Уткиным. По стадиону запустили ролик с легендарными фразами комментатора. И только затем — минута молчания. После такого задорный Лепс выглядел как-то неуместно.

Перед матчем самая трогательная часть — прощание с Василием Уткиным | Источник: Чемпионат.com

А вот световое шоу в потускневшей Москве смотрелось классно. Стадион «Динамо» по вместимости в разы уступает «Лужникам», но берёт уютностью. Кажется, в чаше динамовского стадиона только одна проблема — сектор для гостевых фанатов, похожий на клетку. Будто это ограждение взяли с какой-то другой арены.

Объявление составов. Тут на себя внимание обратило то, какую фамилию болельщики встретили громче других. На этот раз не Тюкавина и даже не Захаряна (запасных тоже объявляли). Эмоциональнее всего отреагировали на Головина. По таким деталям убеждаешься, кто сейчас главная звезда в нашей сборной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция зрителей иной раз вообще казалась уникальной. Сидящий справа от меня молодой человек кричал судье, чтобы тот не удалял нашего брата-серба. Если что, мы сидели на последнем ряду верхнего яруса, что делало обращение к судье ещё более комичным. По игрокам так же чувствовалось, что матч действительно дружеский. Футболисты соперничающих команд постоянно помогали друг другу подняться с газона, но это ладно. Более редкое явление: сфоливший футболист после свистка не пинал мяч в сторону, а, наоборот, подавал его сопернику. Из этой дружеской атмосферы выбивались только два человека. Баринов, который возмущался партнёрами. Ну и Карпин, который пихал всем.

Вообще, этот матч стоило провести хотя бы ради популярной фанатской переклички «Косово — Сербия». Ещё никогда она не была настолько уместна. А ещё забавно совпали скандирования против Fan ID и забег одного из болельщиков по полю. Фанаты за воротами были самой громкой категорией зрителей, но в целом публика была весьма разнообразной. Хватало приятных девушек, которые позировали спиной к полю во время игры.

Девушки позируют | Источник: Чемпионат.com

Были и менее приметные болельщики. На матче присутствовали в том числе слепые зрители. Для них была организована специальная аудиотрансляция. Её вели известный комментатор Владимир Стогниенко и актриса Ирина Безрукова (тифлокомментатор высшей категории). Мы пообщались в перерыве.

— Тут нет смысла увлекаться рассказами об отвлечённых вещах, — объяснил Стогниенко. — Слушатели должны понимать, что происходит на поле. Спасибо Ирине, которая помогает. Мне бы не пришло в голову обращать внимание на какие-то детали.

— Ключевое — игра, но я добавляла со своей стороны описания, — рассказала Безрукова. — Какой цвет формы у игроков, что выводят на табло, как мяч чуть не попал в камеру, какие фейерверки на стадионе после голов…

Комментатор Владимир Стогниенко и актриса Ирина Безрукова | Источник: Чемпионат.com

На секторе А 102 я пообщался уже с самими ребятами, которые либо плохо видят, либо совсем потеряли зрение. Билеты им предоставил РФС, а благодаря специальному приложению на телефоне они могли слышать в прямом эфире Стогниенко и Безрукову. Один из болельщиков по имени Никита, сняв наушники, рассказал: «Я потерял зрение в сознательном возрасте. Видел, как играют в футбол, и сейчас мне снова удаётся почувствовать игру. Детально описывают. И это точно круче, чем по телевизору слушать. Просто другие впечатления, другой драйв. Ты среди болельщиков и будто сам участвуешь в матче».

К описанию матча нужно обязательно добавить запах попкорна. Он продавался в нескольких местах на стадионе. В 10 метрах от точек продаж распространялся аромат, который ни с чем не спутать. Правда, бóльшей популярностью пользовались хот-доги по 340 рублей. А ещё можно было приобрести новую футболку сборной России. Правда, стоила она 6000 рублей. Ожидалось, что с новым производителем цена станет доступнее, но она оказалась абсолютно на прежнем уровне.

Новая форма сборной России | Источник: Чемпионат.com

Победа со счётом 4:0 для Карпина получилась неинформативной из-за раннего удаления в составе гостей. А вот болельщикам до этого особо не было дела. Они пришли за шоу и получили его. Раньше считалось, что Москва насытилась такими событиями и сборная едва ли не больше собирает в регионах. Однако по этому матчу так явно не скажешь.

Последний кадр с этого вечера — спустя 40 минут после окончания игры. Две девушки с детьми наблюдают за пустым стадионом, на котором ещё работает освещение. И тут внезапно на газоне включаются поливалки. Даже такое незначительное событие заставляет всех четверых с интересом рассматривать происходящее. И показалось, даже немного этому умиляться. Событие, которое не хочется отпускать, даже когда оно закончилось.

Поливка газона | Источник: Чемпионат.com

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недавно сказал, что России нужно выходить из ФИФА. Это заявление кажется вдвойне абсурдным после такого вечера. Было бы ошибкой терять товарищеские матчи вроде этого.