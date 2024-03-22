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16:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Магуайр: Есть миллионы людей, которые считают, что я должен быть в составе сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой вызов в сборную Англии на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией.

АнглияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

«То, что я не играл за свой клуб так регулярно, как должен был, в течение шести месяцев, не должно служить основанием для того, чтобы меня не взяли в состав сборной, потому что, когда я играл за свою страну, я играл хорошо. Мои выступления за страну всегда оставались на высоком уровне. Саутгейт выбрал меня в Катаре (на чемпионате мира. — Прим. “Чемпионата”), и я чувствовал, что мои выступления там были блестящими.

Я думаю, что ему предстоит самая сложная работа в мире по подбору состава, потому что футбол — это игра мнений. Я это понимаю. Сейчас полно людей, которые, возможно, не считают, что я должен быть в составе. Есть миллионы людей, которые считают, что я должен быть», — приводит слова Магуайра The Telegraph.

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Матч с Бразилией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 22:00 мск. Товарищеская встреча с Бельгией пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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