Черчесов не согласился, что у сборной России нехватка центральных защитников

«У сборной России мало центральных защитников? Ну, русский игрок Джикия есть, но по той или иной причине он выпал. Дивеев у нас есть, но он уже вторую подряд травму получает. Ну, Евгеньев есть, Солдатенко есть. Морозов и Погостнов делают первые шаги в “Локомотиве”. Это кажется, что у нас чего‑то нет. Я бы не стал преувеличивать эту ситуацию», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».