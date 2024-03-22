Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Болгария
Танзания
00
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
Футбол. Сборные
19:00
Армения
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
01:00
Уругвай U21
Россия U21
01
00:00
ЮАР
Андорра
11
00:00
Венесуэла
Италия
12
21.03
Португалия
Швеция
52
21.03
Мальта
Словения
22
21.03
Россия
Сербия
40
21.03
Кипр
Латвия
11
21.03
Черногория
Беларусь
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов не согласился, что у сборной России нехватка центральных защитников

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не согласен с мнением, что в сборной России нехватка центральных защитников.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Черчесов не согласился, что у сборной России нехватка центральных защитников | Источник: Чемпионат.com

Специалист считает, что эта проблема слишком преувеличена. Черчесов перечислил кандидатуры центральных защитников для сборной России.

«У сборной России мало центральных защитников? Ну, русский игрок Джикия есть, но по той или иной причине он выпал. Дивеев у нас есть, но он уже вторую подряд травму получает. Ну, Евгеньев есть, Солдатенко есть. Морозов и Погостнов делают первые шаги в “Локомотиве”. Это кажется, что у нас чего‑то нет. Я бы не стал преувеличивать эту ситуацию», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне национальная команда обыграла сборную Сербии в товарищеском матче. Игра проходила в Москве и завершилась в пользу россиян со счётом 4:0. 25 марта сборная России проведёт матч с Парагваем.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь