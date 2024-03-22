Норвегия с Холандом проиграла Чехии
Сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Осло 22 марта, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Осло 22 марта, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Оскара Бобба на 20-й минуте чехи ответили точным ударом Давида Зимы на 37-й минуте. Победу чехам принес гол Антонина Барака, забитый на 85-й минуте.
Звездный форвард норвежцев Эрлинг Холанд отыграл 75 минут, но результативными действиями не отметился.