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22:35 (мск), источник: Sport24

Норвегия с Холандом проиграла Чехии

Сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся в Осло 22 марта, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Норвегия
ЧехияТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

На гол Оскара Бобба на 20-й минуте чехи ответили точным ударом Давида Зимы на 37-й минуте. Победу чехам принес гол Антонина Барака, забитый на 85-й минуте.

Звездный форвард норвежцев Эрлинг Холанд отыграл 75 минут, но результативными действиями не отметился.

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