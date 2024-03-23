Сборная Испании по футболу уступила колумбийцам в товарищеском матче
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии нанесли поражение испанцам в товарищеском матче.
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии нанесли поражение испанцам в товарищеском матче.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0, забил Даниэль Муньос (61-я минута).
До этого испанцы выиграли восемь встреч подряд.
В другом матче дня команда Египта победила дома сборную Новой Зеландии (1:0).