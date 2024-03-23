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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Испании по футболу уступила колумбийцам в товарищеском матче

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии нанесли поражение испанцам в товарищеском матче.

Испания
КолумбияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0, забил Даниэль Муньос (61-я минута).

До этого испанцы выиграли восемь встреч подряд.

В другом матче дня команда Египта победила дома сборную Новой Зеландии (1:0).

Испания
0:1
Первый тайм: 0:0
Колумбия
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