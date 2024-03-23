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09:51 (мск), источник: ТАСС

РФС сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россия
ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была состояться 25 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

21 марта российская команда в Москве обыграла сербов (4:0). В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.

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