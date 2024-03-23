РФС сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая

Встреча должна была состояться 25 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.



Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

21 марта российская команда в Москве обыграла сербов (4:0). В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).