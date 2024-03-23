Футболисты Аргентины разгромили Сальвадор в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Филадельфии (США), завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0. Голы забили Кристиан Ромеро (16-я минута), Энцо Фернандес (42) и Джовани Ло Чельсо (52).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за повреждения подколенного сухожилия, полученного во время выступления за клуб «Интер Майами» в матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1).