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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты Аргентины разгромили Сальвадор в товарищеском матче

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче.

Аргентина
СальвадорТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии (США), завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0. Голы забили Кристиан Ромеро (16-я минута), Энцо Фернандес (42) и Джовани Ло Чельсо (52).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за повреждения подколенного сухожилия, полученного во время выступления за клуб «Интер Майами» в матче ⅛ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1).

Аргентина
3:0
Первый тайм: 2:0
Сальвадор
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