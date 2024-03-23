Килиан Мбаппе: Если я поеду на Олимпиаду в Париже, то моя мечта осуществится

«У меня всегда были подобные амбиции, ведь Олимпиада в Париже особенная для меня. Я всегда говорил, что хочу быть там, но это зависит не от меня. Мои амбиции не изменились. Решение по-прежнему принадлежит тому же человеку.



Если я поеду туда, то моя мечта осуществится. Если этого не произойдёт, то я приму это и сделаю то, что мне скажут», — приводит слова Мбаппе Eurosport.