Бывший тренер сборной России Игнатьев: Игра с парагвайцами в нынешнее время не столь важна

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос товарищеского футбольного матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта в Москве, не имеет значения на фоне теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Это правильное решение в такой день скорби, когда рядом погибли люди, а мы будем развлекаться, забывая о всех тех трагических моментах у наших близких и родственников, — сказал Игнатьев. — Игра в нынешнее время не столь важна для нашего общества, важно, что мы все вместе переживаем эти трагические минуты. На фоне этих трагических моментов все остальное не должно особо волновать».