Бывший тренер сборной России Игнатьев: Игра с парагвайцами в нынешнее время не столь важна
РФС и Парагвайская футбольная ассоциация решили не проводить товарищеский матч между сборными из-за теракта в Красногорске.
РФС и Парагвайская футбольная ассоциация решили не проводить товарищеский матч между сборными из-за теракта в Красногорске.
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос товарищеского футбольного матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта в Москве, не имеет значения на фоне теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация решили не проводить товарищеский матч между сборными из-за теракта в Красногорске.
«Это правильное решение в такой день скорби, когда рядом погибли люди, а мы будем развлекаться, забывая о всех тех трагических моментах у наших близких и родственников, — сказал Игнатьев. — Игра в нынешнее время не столь важна для нашего общества, важно, что мы все вместе переживаем эти трагические минуты. На фоне этих трагических моментов все остальное не должно особо волновать».
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 90 человек.