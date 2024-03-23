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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хиддинк выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье: Ужасающая трагедия

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Россия
Источник: РИА "Новости"

«Ужасающая трагедия… Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования!» — сказал Хиддинк «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших в теракте составляет 93 человека.

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