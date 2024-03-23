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13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по футболу сдает кровь для пострадавших в «Крокусе»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спортивное сообщество также присоединяется к акции по сдаче крови для пострадавших в «Крокус сити холле», первой сегодня сдаёт кровь сборная команда РФ по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Россия
Источник: РИА "Новости"

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдаёт кровь сборная команда России по футболу», — говорится в сообщении.

Всего, на данный момент поступило более 2 тысяч звонков от желающих стать донорами, сдали кровь на 12.00 уже более 530 человек, уточнили в ведомстве.

Там отметили, что для желающих сдать кровь созданы комфортные и безопасные условия для донации в течение 10−15 минут, очередь двигается быстро.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в «Крокусе», было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.

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