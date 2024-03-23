Молодежная сборная России по футболу разгромила клуб из Уругвая

Встреча, которая прошла в Монтевидео, закончилась победой россиян со счетом 7:2. У победителей дубли оформили Артем Быковский (28-я и 30-я минуты), забивший первый гол с пенальти, и Илья Родионов (63, 85), по голу забили Кирилл Глебов (18), Александр Чупаёв (80) и Игорь Дмитриев (90+1), реализовавший пенальти.