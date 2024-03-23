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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России по футболу разгромила клуб из Уругвая

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков до 21 года, обыграла сверстников из уругвайского «Насьоналя» в товарищеском матче.

Россия U21
Источник: Пресс-служба команды

Встреча, которая прошла в Монтевидео, закончилась победой россиян со счетом 7:2. У победителей дубли оформили Артем Быковский (28-я и 30-я минуты), забивший первый гол с пенальти, и Илья Родионов (63, 85), по голу забили Кирилл Глебов (18), Александр Чупаёв (80) и Игорь Дмитриев (90+1), реализовавший пенальти.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле».

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