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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:22 (мск), источник: РБК

Австрийский футболист забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер отличился на шестой секунде в товарищеском матче против команды Словакии.

Словакия
АвстрияТоварищеские матчи: календарь
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Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил быстрый гол в гостевом товарищеском матче против команды Словакии.

Футболист «Лейпцига» отличился уже на шестой секунде после стартового свистка.

После розыгрыша мяча с центра поля Баумгартнер совершил сольный проход и отправил мяч в сетку дальним ударом.

Это новый рекорд по быстроте гола в истории матчей национальных сборных, сообщает beIN SPORTS. Баумгартнер побил рекорд немца Лукаса Подольски, который в 2013 году забил Эквадору на седьмой секунде.

Баумгартнеру 24 года, он забил свой 12-й гол в 35 матчах за национальную команду.

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