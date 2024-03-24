Англия не удержала восходящую звезду бразильцев. 17-летний Эндрик положил дебютный мяч

Матч Англии и Бразилии — это встреча самых дорогих сборных Европы и Южной Америки (по оценке Transfermarkt). Ситуации у команд разные. Одни готовятся к летнему Евро-2024, а другие скорее присматриваются к своему новому тренеру, чем думают о Кубке Америки. Для Доривала Жуниора это дебютный матч в сборной Бразилии. До этого он работал с 21 бразильским клубом. Подробнее об этом тренере (и его конфликте с Неймаром) мы писали в этой статье.

В этом матче хватало интересных пересечений. Например, противостояние на фланге Винисиуса и Уолкера. Словно анонс ¼ финала для Лиги чемпионов, где встретятся «Сити» и «Реал». Правда, их противостояние получилось не таким долгим. Уже в начале матча защитник получил травму. Уолкер попробовал и дальше играть, но на 20-й минуте понял, что не тянет — и заменился на Консу. Для защитника «Виллы» этот матч стал дебютным за сборную Англии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый тайм остался, скорее, за гостями. У них было несколько убойных моментов. На 12-й минуте Винисиус вышел один на один с Пикфордом, но слишком слабо ударил по воротам. Голкипер не дотянулся, но Уолкер успел добежать до мяча и остановить его. Другой убойный момент бразильцев — Пакета на 36-й минуте пробил в штангу.

Бразильские полузащитники Гимарайнс и Пакета словно не договорились между собой, кто из них тафгай при отсутствии травмированного Каземиро. В результате оба изрядно дубасили англичан. Хотя игру точно не назвать оборонительной. Моментов хватало, но голы не приходили ни в первом тайме, ни в бóльшей части второго.

На 71-й минуте на поле появился Эндрик. Первым же касанием сыграл пяткой, а затем изящным черпачком отправил мяч в аут, подарив владение сопернику. Было интересно последить за 21-м номером и у хозяев — полузащитник «МЮ» Майну вышел во втором тайме, дебютировав за сборную в 18 лет. Он предпочёл сначала отдать несколько простых пасов ближнему.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240870&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А забил всё-таки Эндрик! Свой дебютный мяч 17-летний нападающий «Палмейраса» (а с лета уже «Реала») положил не без доли удачи. Гости по ходу атаки дважды были близки к попаданию в офсайд, но каждый раз находились в правильном положении. После удара Винисиуса мяч отлетел точно на ногу Эндрику, который без проблем пробил в пустые ворота и выдал какие-то невероятные эмоции, празднуя гол. Этот мяч оказался единственным во всей игре. Хотя у юного форварда был ещё один шикарный момент на 90+5-й минуте, но на этот раз он не смог удачно пробить с выхода один на один.