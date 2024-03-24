Кроос красиво вернулся — и немцы переиграли Францию. Даже Мбаппе растерялся

Франция проиграла дома в товарищеском матче Германии. Тревожный звонок для вице-чемпионов мира перед Евро-2024 и хороший знак для будущих хозяев чемпионата Европы. Немцам и сейчас очень нужны победы.

Сборная Германии проводила свой пятый матч под руководством Юлиана Нагельсмана. С этим тренером немцы победили США (3:1), а затем сыграли вничью с Мексикой (2:2) и потерпели два поражения подряд — от Турции (2:3) и Австрии (0:2). Результаты вызывали тревогу, пусть даже это всего лишь товарищеские встречи.

В центре внимания у сборной Германии находился Кроос, который вернулся в национальную команду спустя почти три года. И полузащитник «Реала» организовал гол уже на 8-й… секунде! Едва немцы разыграли мяч с центра поля, как Кроос вырезал классную длинную передачу между линий, где здорово открылся запутавший французов хитрым движением Вирц. Полузащитник «Байера» улучшил позицию и зарядил из-за штрафной — мяч влетел в сетку от перекладины.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240875&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такого старта игры в Лионе не ожидал никто. После этого французы долго приходили в себя. Хозяева полтайма как будто позиционную оборону отрабатывали. Команда Нагельсмана больше владела мячом, контролировала игру. Только по истечении 20 минут французы включились на все сто. Появился прессинг, улучшили владение мячом. При развитии атак команда Дидье Дешама оставляла тройку сзади, а на флангах максимально широкие позиции занимали Дембеле с Эрнандесом. Вингер «ПСЖ» создал голевой момент, уйдя от дебютировавшего за немцев левого защитника Миттельштедта и сделав передачу на Мбаппе. Килиан первым касанием остановил мяч, вторым — опасно пробил.

Период активности сборной Франции принёс ей перевес по ударам по итогам первого тайма — 7:4. Мбаппе становился всё заметнее слева и был близок к голу. Однажды вылетал один на один под довольно острым углом и решил перекинуть мяч через тер Штегена, вот только голкипер оказался готов к этому. Поднял руку — заблокировал мяч. Ненадёжная в последние годы защита сборной Германии скрипела, но не разваливалась.

Второй тайм, как и первый, сборная Франции начала очень плохо. Через минуту после возобновления игры Хаверц едва не забил с паса Вирца. В том эпизоде хозяевам повезло не пропустить, но вскоре гол случился. Классную атаку провели немцы. Вирц увидел рывок Мусиалы по центру — сделал разрезающий пас. Юпамекано увели из его зоны, а Эрнандес прозевал врывание хавбека, не закрыл дыру. Мусиала ушёл от голкипера Самба и ассистировал автору гола Хаверцу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240874&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Французам никак не удавалось снова поймать свою волну. Мяч команда Дешама не контролировала и не возвращала его себе быстро, а в обороне любой проникающий пас немцев или заброс за спины создавал проблемы. После часа матча Дешам произвёл сразу четыре замены, но, видимо, плановые. Жиру должен был усилить атаку, а Тео Эрнандес поменял слева брата Лукаса.

Подумалось, что, возможно, и после перерыва Франция прибавит с 20-й минуты тайма. Но — нет. Игра сборной Германии выглядела очень цельной, сбалансированной. Гости были просто лучше хозяев. Вице-чемпионы мира даже ударить в створ не могли. Более того, если бы не чудесный сейв Самба, то Миттельштедт отметил бы дебют за национальную команду голом и довёл счёт до крупного.

Даже Мбаппе растворился на поле. Только в самой концовке его проход привёл к опасному моменту, когда Миттельштедт с Рюдигером совместными усилиями едва не организовали автогол (мяч от защитника «Реала» отлетел в перекладину). В остальном с Килианом справились. Статистика Мбаппе: два удара, четыре обводки, всего один пас под удар и 25 потерь владения — больше всех в составах обеих команд.

Анатолий Романов