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11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились участники Кубка Америки-2024

Стали известны все участники Кубка Америки 2024 года. Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Аргентина
Бразилия
Источник: AP 2023

Участники Кубка Америки-2024:

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Аргентины, которая в финале турнира в 2021 году победила Бразилию со счетом 1:0. Турнир проходил в Бразилии, а финал состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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