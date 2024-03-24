Валерий Карпин: «Готовились к Парагваю в обычном режиме. Хотя, конечно, были в шоке»

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

В четверг, 21 марта, сборная России разгромила Сербию — 4:0 и в понедельник должна была сыграть с Парагваем. Но в субботу стало известно, что матч отменен в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В тот же день национальная команда завершила сбор в Новогорске, футболисты и тренеры разъехались по домам. По дороге в Ростов на вопросы обозревателя «СЭ» ответил главный тренер сборной России.

Отмена

— Мы договаривались обсудить игру сборной, но теракт в «Крокус Сити Холле» затмил всё. Как узнали о трагедии?

— Из Telegram-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии.

— Кто-то из ваших знакомых был в этот вечер в «Крокусе»?

— Только Виктор Гусев с женой. Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей.

— На следующий день сборники сдавали кровь для пострадавших от теракта. В полном составе?

— Нет. Все-таки нужно учитывать трудности с логистикой. Некоторые игроки почти сразу улетели, едва стало известно об отмене матча с Парагваем. Те же, кто разъехаться не успел, отправились в центр крови ФМБА.

— И вы?

— Нет. Я тоже чуть раньше на машине уехал в Ростов. Путь неблизкий, 11−12 часов…

— В какой момент поняли, что матч с Парагваем не состоится?

— Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет.

Читайте также РФС сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая

— Правда, что сначала рассматривали вариант сыграть без зрителей в Сочи, где до субботы тренировались парагвайцы, но они после теракта отказались?

— Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

— В субботу утром успели провести тренировку?

— Нет. Но она и не планировалась. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам.

— После отмены матча продолжать сбор в Новогорске не имело смысла?

— Естественно. К чему готовиться-то?

— На сайте РФС про отмененную игру с Парагваем написано: «Стороны договорились, что матч может состояться в другой период времени». Хоть в 2024 году?

— Понятия не имею. Я знаю то же, что и вы. Ближайший матч сборной — с Белоруссией. В июне, на выезде. Об этом объявил Александр Дюков, президент РФС. Больше никакой информации у меня пока нет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что сказали игрокам на прощание?

— Как обычно. Поблагодарил за работу, пожелал обойтись без травм и добавил: «Готовьтесь в своих клубах к продолжению чемпионата и к следующим матчам сборной».

— Может, кто-то получил от вас персональные указания?

— Нет.

Судейство

— К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?

— Да, на 80−90 процентов.

— Назовете состав?

— Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

— Кого именно?

— Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

— Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем — восемь замен!

— Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее, честно.

— Если говорить о качестве футбола, с сербами сборная России выдала лучший матч за последние два года?

— Я бы не рассматривал его с этих позиций, поскольку в равных составах мы провели лишь двадцать минут. Потом удаление Гайича, и все… Ну и что здесь анализировать с точки зрения тактики? Ребят можно похвалить за то, что не сбавили обороты. Даже в большинстве продолжали играть внимательно, с максимальной концентрацией, огромным желанием и самоотдачей.

— Сергеев после матча сказал: «Игра на пять с плюсом!» А вы бы какую оценку поставили нашей команде?

— Пятерку! Но это если отталкиваться не от игры, а исключительно от результата. Сербия — соперник серьезный. А на табло 4:0 в пользу сборной России!

— Понимаете тех, кто на полном серьезе рассуждает о том, что Гайича удалять не стоило?

— С одной стороны, понимаю. Матч-то товарищеский, так что лучше бы мы 90 минут играли в равных составах. Да, результат, наверное, был бы другим, зато гораздо больше получили бы информации.

— А с другой стороны?

— Всё в рамках правил! Согласно которым лишение явной возможности забить гол карается удалением и пенальти. Какие к турецкому арбитру претензии? Если бы дал желтую, а не красную, это была бы ошибка. Его могли бы наказать, ведь матч учитывается в рейтинге ФИФА.

— В том-то и дело.

— Вот когда в феврале на предсезонном турнире в Абу-Даби «Ростов» играл с «Шабаб Аль-Ахли», и Сергей Чебан выгнал с поля нашего защитника Сако, я этого решения не понял. Во-первых, там и не было удаления, судья ошибся. Во-вторых, обычный тренировочный матч, никакой грубости…

Читайте также Сборная России по футболу сдает кровь для пострадавших в «Крокусе»

— Кажется, мяч в руку попал?

— Да. И вдруг красная! Зачем? Но между тренировочным матчем на сборах и товарищеским, который идет в зачет рейтинга ФИФА, — колоссальная разница!

— Это понятно.

— Ну и в-третьих — а если бы удаление было у сборной России, и мы проиграли бы 0:4, что тогда говорила бы наша футбольная общественность?

— Что бы вы сказали своему игроку, если бы он, как Гайич, «привез» не только пенальти, но и удаление?

— А что тут скажешь? Что не надо фолить в собственной штрафной? Уверен, Гайич сам все прекрасно понимает.

Оборона

— Главный вывод по итогам матча Россия — Сербия?

— Сложно выделить что-то одно… В реальности выводов куча, по каждому футболисту. Мы посмотрели, в каком состоянии ребята. Как усваивают информацию, которую пытаемся до них донести.

— Кто порадовал? Кто огорчил?

— Не будем переходить на личности. Или вам нужно, чтобы я сказал: «Этот хороший, а тот плохой»? Если вкратце — все молодцы!

— Даже Волков? От него-то наверняка ждали большего.

— Думаю, в первую очередь сам Сергей ждал от себя большего. Даже у футболиста высокого уровня бывают не очень хорошие матчи.

— Почему в старте на позицию левого защитника отрядили правшу Хлусевича?

— Потому что он и в «Спартаке» там играет. Кстати, Сильянов — тоже правша, а в «Ростове» чаще выходил слева. Никаких проблем. Когда же в перерыве вместо Волкова вышел Горшков, тот отправился на левый фланг, а на правый перебрался Хлусевич. Он универсал, спокойно закрывает две позиции.

— Почему в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?

— Александр и Евгений — ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше — имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

— Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?

— Нет. Да и кого?

— Хм. Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.

— Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но…

— Никто из них на старте сезона не убедил?

— Вот именно.

— Получается, центр обороны — самая проблемная линия в нашей сборной?

— Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику.

Захарян

— С Сербией мы увидели на поле всех легионеров, кроме Кузяева. В какой он форме?

— Судя по тренировкам — в хорошей.

— Что ж ни минуты не сыграл?

— Так сложилось. На этой позиции у нас огромный выбор.

— Со стороны кажется, что Захарян сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем в динамовские времена.

— Согласен.

— В чем еще прибавил за полгода в Испании?

— Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза.

— То же самое относится к Головину, Миранчуку и Кузяеву?

— Да, ко всем ребятам, играющим в Европе.

— Вас-то в Сан-Себастьяне помнят?

— Да, общаюсь, могу позвонить и главному тренеру, и спортивному директору. И с тем и с другим успел поиграть за «Реал Сосьедад».

— Ого! Ну и что про Захаряна говорят?

— Что адаптация проходит так, как они и предполагали. В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет!

— Статистика у Захаряна пока скромная. За 31 матч — 1+1 по системе «гол плюс пас».

— Цифры — не главное. Парень попал в другой мир, в такой ситуации любому нужно время на адаптацию. В «Реал Сосьедад» это прекрасно понимают. Там и не ждали, что Захарян сразу станет одним из лидеров.

Читайте также В Москве простились с телекомментатором Василием Уткиным

— Мы начали интервью с печальной темы. Еще одна грустная новость последних дней — смерть Василия Уткина. Вы ведь дружили…

— Много лет! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

— Вы оба взрывные, ершистые. Через ссоры прошли?

— Ну что вы! За столько лет — ни одного конфликта!

— Последний разговор с Василием?

— Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — всё на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем… Встретимся, наговоримся… Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

— На похоронах были?

— Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной. Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.