Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
23:00
Италия
Эквадор
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Черноморец
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
23.03
Франция
Германия
02
23.03
Хорватия
Тунис
П 5:4
00
23.03
Англия
Бразилия
01
23.03
Дания
Швейцария
00
23.03
Ирландия
Бельгия
00
23.03
Словакия
Австрия
02
23.03
Насиональ М U21
Россия U21
27
23.03
Аргентина
Сальвадор
30
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин: «Если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, какой состав планировал выпустить на товарищеский матч с Парагваем.

Россия
Сербия
ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

— К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?

— Да, на 80−90 процентов.

— Назовете состав?

— Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

— Кого именно?

— Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

— Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем — восемь замен!

— Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее, честно.

Во время загрузки произошла ошибка.

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Читайте также
Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
 Путин отреагировал на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
Умер Василий Уткин — голос футбола для целых поколений
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь