Карпин: «Если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее»

— К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?
— Да, на 80−90 процентов.
— Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.
— Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.
— Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем — восемь замен!
— Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее, честно.
23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.
24 марта объявлено днем общенационального траура.