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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Италии победила Эквадор в товарищеском матче в США

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Италии по футболу обыграла команду Эквадора в товарищеском матче.

Италия
ЭквадорТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси, США), закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Лоренцо Пеллегрини (3-я минута) и Николо Барелла (90+4).

Сборная Италии пробилась на чемпионат Европы, где попала в одну группу с командами Хорватии, Испании и Албании. Свой первый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня против албанцев.

Италия
2:0
Первый тайм: 1:0
Эквадор
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