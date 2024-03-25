Сборная Италии победила Эквадор в товарищеском матче в США

Встреча, которая прошла в Гаррисоне (штат Нью-Джерси, США), закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Лоренцо Пеллегрини (3-я минута) и Николо Барелла (90+4).

Сборная Италии пробилась на чемпионат Европы, где попала в одну группу с командами Хорватии, Испании и Албании. Свой первый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня против албанцев.