Вундеркинд Эндрик забил первый гол за сборную Бразилии

Матч на главном британском стадионе стал для всех медиаресурсов, его освещавших, поводом напомнить о том, кто такой этот бразильский парень, который вышел на поле во втором тайме, а вскоре очутился перед воротами, чтобы принять мягкий пас от совершившего классный рывок Винисиуса и отправить в них мяч. Речь ведь шла о персонаже исключительном.

Бразильский футбол в последнее время, кажется, не так часто, как прежде, производит на свет не просто талантливых (этих по-прежнему полным-полно) игроков, а с талантом совершенно экстраординарным, сияющим еще с детских лет. Но вот Эндрик Фелипе Морейра де Соуза, чье полное имя, естественно, для удобства сокращают, он точно из этой эксклюзивной категории. О выпускнике клубной академии «Палмейраса» как о чудо-вундеркинде в Европе заговорили вскоре после того, как в 2022 году он съездил с бразильской сборной во Францию на международный турнир для футболистов, не достигших 16-летнего возраста, и забил на нем пять голов. Вскоре после него клуб включил школьника в основу, несмотря на то что в линии нападения у него была приличная конкуренция, а агенты свозили Эндрика на просмотр в «Челси». Но что-то там не срослось. Зато одновременно заинтересовавшийся им «Реал» оперативно подписал контракт с форвардом. Точнее, своего рода фьючерс. Бразильским игрокам запрещено переходить в европейские клубы до достижения 18 лет, а столько Эндрику исполнится 21 июля. То есть ближайшим летом он, надо полагать, окажется в «Реале» рядом с тем же Винисиусом.

Насчет того, в какую сумму мадридцам обошелся Эндрик, есть разные версии. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила €45 млн. Но некоторые источники предполагают, что с учетом бонусов она могла быть и повыше. В любом случае на эти цифры, кажущиеся относительно скромными, учитывая, что на рынке уже никого особенно не удивляют и стомиллионные трансферы, обращать внимание не стоит. Оценка может резко скакнуть вверх после того, как Эндрик покажет себя на топ-уровне.

И кое-какие шаги в правильном направлении он уже совершил. В сборную Бразилии — взрослую, а не юношескую — Эндрик попал еще в прошлом году. Ее прежний тренер Фернанду Диниз выпускал нападающего на замену в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против колумбийцев и аргентинцев.

Но в то время куда актуальнее появления вундеркинда была другая тема — ужасной игры бразильской сборной, в которой любые сопутствующие моментально растворялись, как лед в кипятке. В той квалификации она проиграла и в матчах с участием Эндрика, и до них — уругвайцам. А еще раньше сделала ничью со слабыми венесуэльцами. В общем, страшный по меркам гранда кризис, вылившийся в отставку тренера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240870&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебют же назначенного вместо Фернанду Диниза Доривала Жуниора вышел просто сказочным. Сборная Англии в матче с бразильцами недосчиталась из-за травм целого ряда ключевых игроков, включая, скажем, Гарри Кейна и Букайо Сака. Но все равно успех в противостоянии с ней на Wembley — это крутое достижение, точно поднимающее настроение и добавляющее уверенности в себе. Для Эндрика благодаря голу (мог быть, кстати, и второй, но вратарь англичан Джордан Пикфорд выдержал расстрел чуть ли не в упор) — тем более. В конце концов моложе него игроков, отличавшихся на Wembley, еще никогда не было.

А в истории сборной Бразилии авторов голов моложе Эндрика было всего трое. Он забил в 17 лет 8 месяцев и 3 дня. Эндрик не дотянул до 16-летних Эду и, разумеется, короля футбола Пеле, а также — совсем немного, меньше месяца, — до Роналду, форварда по прозвищу Феномен, который, ворвавшись в бразильскую национальную команду в начале 1990-х, потом блистал в «Барселоне», «Интере», «Реале», получал престижные индивидуальные награды, включая «Золотой мяч».