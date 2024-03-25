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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Португалии выбрали преемника Криштиану Роналду

В сборной Португалии по футболу произошло знаменательное событие, пока главная звезда команды и капитан — нападающий Криштиану Роналду находился в отпуске, передают Vesti.kz.

ПортугалияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

39-летний форвард «Аль-Насра» пропустил товарищеский матч со Швецией, в котором португальцы победили со счетом 5:2. Поэтому футболка с 7-м номером осталась вакантной.

В итоге с «семеркой» на спине против шведов вышел полузащитник «Браги» Брума. Он появился на поле после перерыва и на 61-й минуте игры отметился голом.

Примечательно, что впервые с 2007 года за сборную Португалии под 7-м номером сыграл не Роналду. Криштиану играл в сборной под 7 номером почти 20 лет (с 2007-го). Перед ним этот знаменитый номер носил Луиш Фигу.

Добавим, что Роналду прибыл в расположение сборной и готовится ко второму товарищескому матчу со Словенией, который состоится 26 марта.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

С 2023 года Криштиану выступает за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне форврад принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.
Криштиану Роналду «выгнали» из сборной Португалии.

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