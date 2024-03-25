Сборная Басконии на равных бьется с крутыми соперниками. Но команде не попасть на ЧЕ и ЧМ

На днях у сборной Уругвая был крайне непростой соперник. В его составе выделяются игроки «Жироны», «Реала Сосьедад», «Атлетика», «Алавеса» и «Браги». Победителя команды не определили, забив друг другу по голу. Кто же противостоял парням Марсело Бьелсы? Неофициальная сборная Басконии. И у неё богатое прошлое, связанное в том числе с советским футболом. Но обо всём по порядку.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса во время матча с Басконией (1:1)

Что это вообще за команда и почему она не в УЕФА и ФИФА?

Сборная Басков — созданная в 1930 году команда, представляющая баскскую автономию с населением в 2,2 млн человек исключительно в международных товарищеских матчах. Местная федерация сама же их и организовывает.

Основная часть жителей Басконии не считает себя испанцами и до сих пор хочет отделиться, а во времена правления Франко и гражданской войны такое было и подавно. Поэтому для басков важна идентичность, в том числе футбольная.

Попытки выйти из состава Испании проваливались. Радикалы из организации ETA боролись за независимость Басконии в течение целых 60 лет — с 1958 по 2018 год. Безуспешно. То же было и с Каталонией, где также есть собственная неофициальная сборная. В 2017-м там провели референдум, и за независимость региона голосовали в том числе легенды — Пеп Гвардиола и Жерар Пике. Испанские власти жёстко пресекают такие порывы, и каталонский не стал исключением.

Вывести на официальный международный уровень хотя бы футбольную сборную баски также пытались. В декабре 2020-го они обыграли Коста-Рику с именитым Кейлором Навасом на воротах (2:1). Президент местной футбольной федерации Луис Мария Элустондо воодушевился и тут же запросил у УЕФА и ФИФА официальный, отдельный от сборной Испании допуск.

Босс испанского футбола Луис Рубиалес был категорически против, и идея Элустондо провалилась. Пример отдельных сборных Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса в Великобритании не сработал, ведь они гораздо независимее Басконии. Представьте, например, что существует сборная Татарстана c Далером Кузяевым и она мечтает выступать отдельно от российской. Осуществить подобное едва ли под силу.

Кто играет за сборную Басконии

И сразу ответ — не прошедшие в сборную Испании баски. Да и не только Испании, потому что Иньяки Уильямс в последние годы выступает за Гану. Когда перед футболистами есть выбор, представлять официальную команду или рубиться исключительно в товарищеских встречах, приоритеты очевидны.

Что уж говорить, если сборная за последние 10 лет провела только шесть игр: с Тунисом (3:1), Венесуэлой (4:2), Панамой (0:0), Коста-Рикой (2:1), французским «По» из Лиги 2 (3:0) и вот как раз с Уругваем (1:1). Да и то с уругвайцами договориться получилось во многом благодаря их главному тренеру Марсело Бьелсе, который успешно работал с «Атлетиком» из Бильбао и сохранил к Басконии тёплые чувства.

Постоянного состава и даже тренера у басков нет — собираются они исключительно перед матчами. Сейчас в их составе под руководством Хагобы Аррасате из «Осасуны» Иван Мартин, Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Асьер Вильялибре, Альваро Джало и другие весьма известные игроки, которым попадание в национальную команду Испании пока не светит.

Хотя в будущем всё реально, ведь сборная Басконии неофициальна — сменить её на другую можно легко. Как и сборная Каталонии, которую Пике спокойно променял на команду Испании. Даже несмотря на радикальные политические взгляды.

Через сборную Басков прошли многие топы: Хаби Алонсо, Биксант Лизаразю, Гаиска Мендьета, Айтор Каранка, Ариц Адурис, Микель Оярсабаль, Икер Муньяин, Асьер Ильярраменди, Иньяки Уильямс, Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче и другие звёзды.

Вот кто лидирует по сыгранным матчам за сборную Басков с 1990 года: 14 игр у Хаби Прието; 13 — у Арица Адуриса, 12 — у Игора Габилондо и Горки Ираисоса. А вот кто — по голам за неё: 12 — у того же Адуриса, 6 — у Хулена Герреро, 5 — у Оскара де Паулы.

Большой вклад в футбол СССР

Перенесёмся в 1936 год. В Испании развязалась гражданская война, и заручившиеся поддержкой Гитлера и Муссолини войска Франко стремительно захватывали новые земли. Баскония не желала присягать диктатору, и в этом ей активно помогал Советский Союз с общими идеями социализма. В СССР на пароходах переправляли подальше от эпицентра событий множество детей-сирот, а за басков сражались сотни советских добровольцев.

Жертвами кровопролитной войны стали многие. Чтобы облегчить их страдания, один из баскских журналистов заручился поддержкой правительства и организовал турне сборной Басконии по Европе ради сбора средств. И ведь команда считалась крайне мощной: действующим чемпионом был «Атлетик», а практически две трети сборной Испании составляли именно баски. Германия, Франция, Бразилия, Португалия — все они в те годы проигрывали испанцам.

Перед поездкой в СССР, которая сулила Басконии 100 тысяч песет, она размялась на французском чемпионе «Марселе» (5:2). Дальше гости поочерёдно испытали советских грандов: обладателя Кубка «Локомотив» (5:1), московское, киевское и тбилисское «Динамо» (2:1, 3:1 и 2:0 соответственно), а также сборные клубов Ленинграда, «Динамо», Грузии и Минска (2:2, 7:4, 3:1, 6:1 соответственно).

При этом нужно учитывать ментальное состояние басков, родину которых разрывало войной. Нападающий Исидро Лангара в Москве узнал о гибели родителей, а вратарь Грегорио Бласко вдали от Басконии лишился не только матери с отцом, но и двоих детей. В то же время немецкий «Легион Кондор» устроил ужасающую бомбардировку Герники, в результате которой погибли до 850 человек. Позже о той трагедии написал картину Пабло Пикассо.

Единственное поражение Басконии нанёс «Спартак» (6:1). Да и то матч из-за спорного пенальти стал скандальным: гости в знак протеста дважды покидали поле и возвращались лишь по личной просьбе Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Того самого, который позднее подписал с фашистской Германией пакт о ненападении на Советский Союз. Судившего ту встречу Ивана Космачёва исключили из Всесоюзной коллегии арбитров.

Соперничество с Басконией навсегда изменило футбол СССР. Как именно, писал в своей книге «Тактика футбола» легендарный советский тренер Гавриил Качалин. Он как раз играл против басков за динамовцев.

«В 1937 году посетившая нашу страну сборная Басконии убедила, что более прогрессивна продемонстрированная игроками этой команды система “дубль-вэ” (с тремя защитниками). Отечественный футбол принял новинку, и она стала основной формой ведения игры для всех советских команд. Эта система способствовала развитию нашего футбола и воспитанию высококлассных игроков, полностью сбалансировала состав команды, уравняв число атакующих с числом обороняющихся. Нарушение этого баланса сил в ходе игры для усиления одного участка неизбежно ослабляло другой. Изменение стиля и характера игры было связано с изменением правил или системы игры». Гавриил Качалин легендарный советский тренер

Баскские гости прокачали советский футбол и наглядно продемонстрировали его несовершенство. Будь их сборная официальной в последние годы, она могла бы тоже дать жару. Само собой, при условии, что игроки выбирали бы её, а не Испанию.

Только представьте: команда с Унаем Симоном, Кепой Аррисабалагой, Робеном Ле Норманом, Эмериком Лапортом, Иньиго Мартинесом, Сесаром Аспиликуэтой, Мартином Субименди, Микелем Мерино, Андером Эррерой, братьями Уильямс и Микелем Оярсабалем под руководством Хаби Алонсо. Если это не претендент на золото ЧМ и ЧЕ, то участник плей-офф — наверняка.