Станислав Черчесов оценил нынешний уровень сборной России

«Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч — это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока. Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы. В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них все в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».