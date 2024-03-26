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03:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов оценил нынешний уровень сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил нынешний уровень национальной команды.

Товарищеские матчи: календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч — это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока. Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы. В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них все в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 4:0.

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