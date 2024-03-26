Футболисты сборной Беларуси сыграют с мальтийцами в товарищеском матче

Сегодня на поле Национального стадиона «Та Кали» белорусы встретятся с командой Мальты. Эту встречу будет судить словацкая бригада арбитров, которую возглавит Мартин Дохал. В прошлые голы сборные Беларуси и Мальты встречались три раза: дважды выиграли белорусские футболисты и один раз была зафиксирована ничья. Сейчас Беларусь занимает 95-е место в рейтинге ФИФА, Мальта на 172-й позиции. На прошлой неделе белорусские подопечные испанского тренера Карлоса Алоса Феррера в турецкой Анталии проиграли черногорцам — 0:2, а мальтийцы у себя дома разошлись миром со словенцами — 2:2.



Также сегодня юношеская сборная Беларуси (U-17) проведет заключительный поединок элитного раунда отборочного турнира первенства Европы. В городе Биелина команда Дмитрия Короткевича встретится с хозяевами соревнований футболистами Боснии и Герцеговины. В другом матче 8-й квалификационной группы сыграют команды Чехии и Польши. Турнирное положение после двух игровых дней: Чехия — 6 очков, Беларусь — 3, Польша — 3, Босния и Герцеговина — 0.