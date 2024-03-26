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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин продлит контракт с РФС на два года

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время РФС начнет переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Россия
Источник: РИА "Новости"

Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

В феврале генсек РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» сообщил, что доволен работой Карпина на посту главного тренера сборной и высказал желание продолжить сотрудничество. Карпин так же намерен продолжить работу в национальной сборной.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний специалист работает главным тренером «Ростова», который на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. В августе 2021 года Карпин покидал «Ростов» из-за сложности совмещения работы. Однако в марте 2022 года вернулся в клуб.

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