Текущие события
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция
Чили
11
Футбол. Сборные
1-й тайм
Египет
Хорватия
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Англия
Бельгия
12
Футбол. Сборные
1-й тайм
Германия
Нидерланды
11
Футбол. Сборные
1-й тайм
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Словения
Португалия
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Австрия
Турция
11
Футбол. Сборные
перерыв
Румыния
Колумбия
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
Дания
Фарерские острова
10
Футбол. Сборные
2-й тайм
Чехия
Армения
11
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
11
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
20
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
00
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
П 4:2
00
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
10
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
11
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
21
Футбол. Сборные
27.03
Аргентина
Коста-Рика
Футбол. Сборные
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
40
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
21:00
Норвегия
Словакия
11
21:00
Венгрия
Косово
20
21:00
Мальта
Беларусь
00
20:00
Латвия
Лихтенштейн
11
20:00
Финляндия
Эстония
21
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
40
00:00
Боливия
Андорра
10
25.03
Швеция
Албания
10
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Беларуси не смогла обыграть Мальту в товарищеском матче

Сегодня, 26 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Мальты и Беларуси.

Мальта
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Команды играли на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Догалем (Словакия). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами, сыграв вничью — 0:0.

В 21-м веке, до сегодняшнего матча, команды играли между собой лишь один раз. Встреча состоялась в феврале 2008 года и закончилась победой сборной Беларуси с минимальным счётом — 1:0.

Свои предыдущие матчи обе сборные сыграли 21 марта. Сборная Мальты сыграла вничью со Словенией (2:2), а сборная Беларуси на выезде уступила Черногории — 0:2.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь