Германия вырвала победу у Нидерландов в товарищеском матче
Во Франкфурте завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Хозяева грядущего чемпионата Европы победили (2:1).
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Во Франкфурте завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Хозяева грядущего чемпионата Европы победили (2:1).
Гости первыми открыли счет. На 4-й минуте отличился Йоей Верман. Хозяева отыгрались спустя семь минут. Гол на счету Максимилиана Миттельштедта.
Победу сборная Германии вырвала на 85-й минуте. Ворота голландец после передачи Тони Крооса поразил Никлас Фюллькруг.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.