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01:00 (мск), источник: Sport24

Германия вырвала победу у Нидерландов в товарищеском матче

Во Франкфурте завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Хозяева грядущего чемпионата Европы победили (2:1).

Германия
НидерландыТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Гости первыми открыли счет. На 4-й минуте отличился Йоей Верман. Хозяева отыгрались спустя семь минут. Гол на счету Максимилиана Миттельштедта.

Победу сборная Германии вырвала на 85-й минуте. Ворота голландец после передачи Тони Крооса поразил Никлас Фюллькруг.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля.

Германия
2:1
Первый тайм: 1:1
Нидерланды
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