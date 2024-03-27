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01:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан и Люксембург устроили голевую перестрелку после матчей за Евро

Сборные Казахстана и Люксембурга сыграли товарищеский матч, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу представителей Бенелюкса.

Казахстан
ЛюксембургТоварищеские матчи: календарь
Источник: КФФ

При этом, сборная Казахстана первой вышла вперед после дебютного гола полузащитника «Кайрата» Адилета Садыбекова, отличившегося на второй минуте.

Люксембург на 24-й минуте усилиями Жерсона Родригеса сравнял счет. Второй мяч на хозяева поля забили на 45-й минуте: ударом из-за пределов штрафной отличился Данел Синани. Причем, мяч прежде чем попасть в ворота, задел Александра Марочкина и изменил траекторию, дезориентировав Игоря Шацкого.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе поражение за пять дней.

Напомним, в ½ финала плей-офф Лиги наций Казахстан уступил на выезде Греции со счетом 0:5. Сборная Люксембурга уступила Грузии со счетом 0:2.

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