Казахстан и Люксембург устроили голевую перестрелку после матчей за Евро

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При этом, сборная Казахстана первой вышла вперед после дебютного гола полузащитника «Кайрата» Адилета Садыбекова, отличившегося на второй минуте.

Люксембург на 24-й минуте усилиями Жерсона Родригеса сравнял счет. Второй мяч на хозяева поля забили на 45-й минуте: ударом из-за пределов штрафной отличился Данел Синани. Причем, мяч прежде чем попасть в ворота, задел Александра Марочкина и изменил траекторию, дезориентировав Игоря Шацкого.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе поражение за пять дней.