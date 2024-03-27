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01:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Португалия проиграла Словении. Роналду отыграл весь матч

Сборная Словении одержала победу над Португалией в товарищеском матче — 2:0.

Словения
ПортугалияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне.

Полузащитник Адам Гнезда на 72-й минуте открыл счет. За 10 минут до конца встречи Тими Мак Эльшник удвоил преимущество словаков.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Словения
2:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
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