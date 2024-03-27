Португалия проиграла Словении. Роналду отыграл весь матч
Сборная Словении одержала победу над Португалией в товарищеском матче — 2:0.
Словения
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Сборная Словении одержала победу над Португалией в товарищеском матче — 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне.
Полузащитник Адам Гнезда на 72-й минуте открыл счет. За 10 минут до конца встречи Тими Мак Эльшник удвоил преимущество словаков.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.